Geschreven door Idse Geurts 09 dec 2021 om 17:12

Ajax is serieus in de markt om Steven Bergwijn over te nemen van Tottenham Hotspur. Dit melden Voetbal International en De Telegraaf. Volgens deze bronnen heeft Ajax zich officieel gemeld bij de Engelse club. Het is echter nog niet duidelijk of Ajax Bergwijn wil huren of kopen. De komst van Bergwijn zou in elk geval wel het vertrek van David Neres moeten inluiden.

Voor Bergwijn zou het een terugkeer naar de Eredivisie betekenen, waar hij eerder ook speler van PSV was. Bij PSV was Bergwijn een belangrijke speler, maar bij Tottenham is de 24-jarige vleugelaanvaller niet altijd zeker van een basisplek. Ook zou de huidige trainer van Tottenham, Antonio Conte, het niet echt in Bergwijn zien zitten. Dit maakt het dus nog aannemelijker dat een winterse transfer naar Ajax tot de mogelijkheden behoort.

Ook Erik ten Hag werd onlangs gevraagd naar de eventuele transfer van Bergwijn. Hier wilde de trainer echter niks over kwijt. “We onderzoeken alles”, was het bondige antwoord van Ten Hag.