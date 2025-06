'Ajax meldt zich vandaag met miljoenen in Spanje voor aanvaller'

Ajax was in de winterstop al serieus geïnteresseerd in de vleugelaanvaller van Real Valladolid en wil deze zomer een nieuwe poging wagen hem naar Amsterdam te halen. Volgens Accomando wil Ajax snel doorpakken en gaat het zich vandaag nog in Spanje melden met een aanbieding van dertien miljoen euro. De bedoeling is om de transfer deze week af te ronden.

De 22-jarige Moro, die onlangs met Jong Spanje werd uitgeschakeld op het EK in Slowakije, degradeerde afgelopen seizoen met Real Valladolid uit La Liga. In 34 wedstrijden maakte hij vijf goals en gaf hij zes assists.