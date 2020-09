Geschreven door Jessica Westdijk 28 sep 2020 om 22:09

De lang verwachte versterkingen lijken er dan toch nog te komen voor Ajax. Over iets meer dan een week sluit de transfermarkt en De Telegraaf schrijft nu dat Ajax zich officieel heeft gemeld voor Davy Klaassen en Sean Klaiber.

Klaassen vertrok na het seizoen 2016/2017 naar Everton, maar kende daar weinig succes. Bij Werder Bremen leefde Klaassen weer op, maar de club zelf had het zwaar. Bremen handhaafde zich afgelopen seizoen ternauwernood in de Bundesliga. Bij een terugkeer naar Ajax kan Klaassen weer meespelen om de prijzen. Naast Klaassen zou Ajax ook voor Klaiber gaan, die al sinds 2007 bij FC Utrecht speelt en al enkele jaren een vaste waarde is bij de rivaal van Ajax. Ten Hag werkte ook in de Domstad al met Klaiber en groeide in de jaren daarna uit tot een vaste waarde op rechtsbackpositie.

Ajax zou op beide spelers op korte termijn een bod uit gaan brengen.