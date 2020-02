Geschreven door Jessica Westdijk 05 feb 2020 om 12:02

Nog even en dan is het weer tijd voor Europees voetbal. Op 20 en 27 februari neemt Ajax het in de Europa League op tegen Getafe. Ajax moet daarvoor weer spelers inschrijven bij de UEFA en de A-lijst is inmiddels bekend gemaakt.

Op de A-lijst staan maximaal 25 spelers, waarvan er minimaal 8 uit de eigen jeugd moeten komen. Ajax heeft 23 spelers ingeschreven op de A-lijst. De B-lijst is nog niet bekend gemaakt, hierop kunnen spelers gezet worden die na 1 februari 1998 geboren zijn en die na hun vijftiende minimaal 2 jaar voor de club gespeeld hebben. Bijvoorbeeld Ryan Gravenberch en Carel Eiting zullen waarschijnlijk een plekje hebben op deze lijst.

Hieronder vind je alle spelers die Ajax op de A-lijst heeft opgenomen. De opvallendste naam op de lijst: Alex Mendez. De Amerikaanse middenvelder kwam afgelopen zomer over van het tweede elftal van Freiburg en speelt dit seizoen in Jong Ajax.

Keepers

1. Bruno Varela

24. Andre Onana

35. Kjell Scherpen

Verdedigers

2. Perr Schuurs

3. Joël Veltman

4. Edson Alvarez

5. Kik Pierie

12. Noussair Mazraoui

17. Daley Blind

21. Lisandro Martinez

31. Nico Tagliafico

Middenvelders

6. Donny van de Beek

18. Razvan Marin

19. Zakaria Labyad

22. Hakim Ziyech

38. Alex Mendez

Aanvallers