'Ajax mengt zich in strijd met Feyenoord om Turkse aanvaller'
Ajax en Feyenoord hebben interesse in Oguz Aydin, zo meldt de Turkse journalist Yagiz Sabuncuoglu. De vleugelaanvaller van Fenerbahçe staat echter bij meerdere clubs op de radar.
De in Den Haag geboren Aydin begon zijn carrière bij de jeugdopleiding van AZ, maar vertrok in 2016 naar Turkije. Via Alanyaspor verdiende hij een transfer naar Fenerbahçe, dat twee jaar geleden ongeveer zes miljoen euro voor hem betaalde. Door de komst van Mason Greenwood lijkt zijn speeltijd daar minder zeker.
Naast Ajax en Feyenoord volgen ook Turkse clubs zoals Besiktas en Trabzonspor de 25-jarige aanvaller. Aydin kan op beide flanken spelen, heeft nog een contract tot 2028 en een geschatte marktwaarde van zeven miljoen euro. Zijn exacte transfersom is niet bekend.
Afgelopen seizoen kwam Aydin 39 keer in actie voor Fenerbahçe, waarin hij vier assists gaf. Ook maakte hij deel uit van de Turkse WK-selectie en speelde hij de volledige wedstrijd tegen de Verenigde Staten, die Turkije met 3-2 won.
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