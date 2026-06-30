'Ajax mengt zich in strijd om Duitse keeper van 5 miljoen euro'

Ajax volgt de ontwikkeling van Tjark Ernst op de voet. De 23-jarige doelman van Hertha BSC staat nadrukkelijk op de radar. Er is echter nog geen bod uitgebracht door de Amsterdammers.

De 1,93 meter lange Duitser ligt nog tot de zomer van 2027 vast bij Hertha BSC. Volgens Transfermarkt vertegenwoordigt hij momenteel een marktwaarde van vier miljoen euro. Ajax is echter niet de enige club met interesse. Ook Feyenoord houdt de verrichtingen van Ernst in de gaten, terwijl eveneens VfL Wolfsburg hem op de lijst heeft staan.

Vooralsnog heeft geen van de geïnteresseerde clubs een officieel bod uitgebracht, zo meldt 1908.nl. Ernst doorliep de jeugdopleiding van VfL Bochum en maakte in 2022 de overstap naar Hertha BSC. Bij de Berlijnse club groeide hij uit tot eerste doelman. Daarnaast kwam hij al twee keer in actie voor Duitsland Onder 21. In zijn contract is een afkoopclausule opgenomen van vijf miljoen euro.