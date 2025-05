'Ajax mengt zich in strijd om Feyenoord-doelwit': "Type Füllkrug"

Rômulo werd vorig jaar al in verband gebracht met Feyenoord en de Rotterdammers informeerden afgelopen winter ook naar de Braziliaan na het vertrek van Santiago Giménez naar AC Milan. Göztepe wilde in beide gevallen niet meewerken aan een transfer, maar dat kan komende zomer anders komen te liggen. Feyenoord heeft echter wel concurrentie van aartsrivaal Ajax, terwijl ook Turkse topclubs in de markt zijn.

"Rômulo is een heel sterke en slimme aanvaller. Naast zijn scorend vermogen, blinkt hij ook uit als aangever. Hij gebruikt zijn fysiek uitstekend en heeft een erg hard schot", zegt Fanatik-journalist Ozdemir bij VoetbalPrimeur. De 23-jarige spits scoorde dit seizoen al vijftien treffers in 29 officiële duels en was daarnaast goed voor tien assists bij de huidige nummer acht van de Turkse Süper Lig.

"Hij heeft qua stijl iets weg van Niklas Füllkrug, Krzysztof Piatek en Kelechi Iheanacho", aldus Ozdemir over de 1,93 meter lange en fysiek sterke aanvaller. "Ik denk dat hij zijn missie bij Göztepe heeft voltooid. Hij is klaar voor de volgende stap en de Nederlandse competitie zou een geweldige opstap voor hem kunnen zijn."

Maar ook een stap naar een Turkse topclub wordt niet uitgesloten. "Hij is hier vaak in het nieuws. Vooral Besiktas is geïnteresseerd, maar ook Fenerbahçe houdt zijn situatie in de gaten", meent Ozdemir.