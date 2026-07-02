'Ajax mengt zich in strijd om handtekening peperdure aanvaller'
Ajax hoopt Matviy Ponomarenko deze zomer naar Amsterdam te halen. Daar maakt het Oekraïense programma BurBuzz melding van.
De centrumspits is momenteel nog actief bij Dinamo Kiev. In dienst van de topclub uit Oekraïne wist hij afgelopen seizoen liefst dertien goals te maken in slechts vijftien duels. Dat is clubs elders in Europa ook opgevallen, waaronder Ajax.
De Amsterdammers kunnen rekenen op fikse concurrentie van onder andere RB Leipzig, Strasbourg, FC Porto en Galatasaray. De Turkse topclub lijkt het meest serieus in de markt. Dinamo Kiev zou liefst dertig miljoen euro willen voor de speler.
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'Ajax mengt zich in strijd om handtekening peperdure aanvaller'
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