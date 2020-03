Geschreven door Jessica Westdijk 22 mrt 2020 om 17:03

Ajax zou zich mengen in de strijd om Matthew Longstaff, zo meldt TEAMtalk. De Engelsman speelt op dit moment voor Newcastle United, waar hij een aflopend contract heeft. Dat maakt hem niet alleen interessant voor Ajax, maar uiteraard ook voor andere clubs. Ook Club Brugge, Borussia Dortmund en Arsenal zouden Longstaff graag inlijven.

Longstaff doorliep de jeugdopleiding van Newcastle United en is sinds dit seizoen onderdeel van het eerste elftal. Zijn competitiedebuut in oktober was er eentje zoals in een jongensboek: de 20-jarige middenvelder kreeg tegen Manchester United een basisplaats. Hij scoorde in de 72e minuut de enige treffer van de wedstrijd. Daarna verdween de middenvelder weer even uit beeld, maar in december kwam hij weer in actie.

Tot nu toe kwam Longstaff tot 12 duels in het eerste elftal van Newcastle, waarin hij 3 keer scoorde. Hij speelt het liefst als verdedigende middenvelder. Gezien de Engelse speelstijl zou je verwachten dat hij fysiek speelt, maar Longstaff is meer een spelmaker en zou dus weleens goed bij Ajax kunnen passen. Ook heeft hij een goede vrije trap in de benen.