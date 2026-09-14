Ajax mengt zich in titelstrijd: "Het is niet meer PSV en de rest"
Ajax heeft volgens Kenneth Perez en Marciano Vink een duidelijke stap vooruit gezet. De Amsterdammers waren zaterdag met 1-5 veel te sterk voor Fortuna Sittard en laten volgens de ESPN-analisten zien dat ze serieus rekening willen houden met de strijd om de landstitel.
Vink zag vooral een Ajax dat de thuisploeg nauwelijks ruimte gaf om in de wedstrijd te komen. De analist was onder de indruk van de manier waarop de Amsterdammers druk zetten.
"Ajax zat er bovenop en liet Fortuna niet echt voetballen", begint Vink. "Ze kwamen er heel af en toe door en dan was er een geweldige redding van Ter Stegen. Maar Ajax zat overal bovenop en Amrabat was het huis aan het bewaken."
Ook Perez verwacht dat Ajax dit seizoen een belangrijke rol kan spelen bovenin de Eredivisie. Volgens hem is de strijd om het kampioenschap een stuk opener geworden.
"Ik denk dat het heel spannend wordt dit seizoen. Het is niet meer PSV en de rest. Het is nu AZ, Ajax en Feyenoord die zich ook laten zien. Ik denk dat dit heel lang heel spannend kan worden", aldus Perez.
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