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'Ajax wil Geertruida uitsluitend op huurbasis naar Amsterdam halen'

Rik Engelbertink
bron: Sky Sport
Lutsharel Geertruida namens Sunderland
Lutsharel Geertruida namens Sunderland Foto: © Pro Shots

In navolging van PSV en Feyenoord zou Ajax verdediger Lutsharel Geertruida van RB Leipzig naar Nederland willen halen. Daarmee strijdt de gehele traditionele top drie van Nederland nu om de handtekening van de verdediger. Ajax zou de verdediger willen huren. 

Dat meldt Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. "In Duitsland meldingen (via Sky) dat ook Ajax nog voor Geertruida wil gaan, op huurbasis. PSV heeft geruime tijd geleden met hem een mondeling akkoord bereikt", weet hij. "Huur was het plan. Maar Leipzig wil eerst proberen een verkoop te realiseren, was steeds het verhaal. Wordt vervolgd."

Sky Sports-journalist Philipp Hinze schrijft het volgende: "Update over Lutsharel Geertruida: Ajax toont nu ook interesse en heeft navraag gedaan. Ze overwegen een huurdeal. Een permanente transfer, wat Leipzig zou verkiezen, is momenteel niet haalbaar." 

"Echter, Ajax is geïnteresseerd in een huur", vervolgt hij. "PSV blijft ook vanuit Nederland geïnteresseerd. Leipzig zou hem het liefst permanent verkopen, maar zoals gisteren gemeld, is een huur niet volledig uitgesloten - het hangt af van de voorwaarden van de deal."

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