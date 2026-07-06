Ajax met 25 spelers op trainingskamp, Kasper Dolberg ontbreekt
Ajax-trainer Míchel Sánchez neemt 25 spelers mee op trainingskamp naar Garderen. De Ajacieden die actief waren op het WK zitten nog niet bij de selectie. Zij sluiten later aan in de voorbereiding.
Ajax is van maandag 6 juli tot en met zaterdag 11 juli op trainingskamp in eigen land. Op vrijdag 10 juli speelt Ajax een oefenwedstrijd tegen AEK Larnaca bij vv Hulshorst. Opvallend is dat Kasper Dolberg ontbreekt in de selectie van trainer Míchel. De Deense spits wordt al langer gelinkt aan een overstap naar FC Midtjylland. Of Dolberg daarom ontbreekt, is onbekend.
Ook Rayane Bounida gaat niet mee op trainingskamp. Hij trainde met de nationale ploeg van Marokko in aanloop naar het WK. Nieuwkomer Caio Henrique zit bij de selectie voor het trainingskamp. Verder zijn ook Abdellah Ouazane, Jinairo Johnson, Mohamed Abdalla en Pharell Nash van de partij in het Gelderse Garderen.
De selectie:
Joeri Heerkens
Maarten Paes
Paul Reverson
Lucas Rosa
Anton Gaaei
Owen Wijndal
Caio Henrique
Youri Regeer
Maher Carrizo
Oscar Gloukh
Mika Godts
Youri Baas
Oliver Edvardsen
Davy Klaassen
Don-Angelo Konadu
Steven Berghuis
Jorthy Mokio
Kian Fitz-Jim
Aaron Bouwman
Sean Steur
Dies Janse
Abdellah Ouazane
Jinairo Johnson
Mohamed Abdalla
Pharell Nash
Ajax met 25 spelers op trainingskamp, Kasper Dolberg ontbreekt
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