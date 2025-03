Ajax met beste 11 tegen Eintracht? "Dat heeft Ajax lucht gegeven"

"Ik ben wel eens bij een Europese wedstrijd van hen geweest. Maar dat stadion is zo hectisch, dat heb ik zelden meegemaakt. Dat publiek staat zo massaal achter het team. De sfeer is daar zo geladen, op een positieve manier", opent Gouka in de AD Voetbalpodcast.

"Ze komen ook massaal naar Amsterdam als ze de kans krijgen. Tegen Bayern speelden ze niet zo goed", zag Gouka, die zich afvraagt of de Europa League prioriteit heeft voor Aajx. "Ik zou denken dat Ajax na de laatste weken zich vol op de competitie willen focussen. Maar ze hebben nu zo'n grote voorsprong..."

"Dat heeft Ajax misschien wel de lucht gegeven om te denken dat ze het in het heenduel met Frankfurt met hun sterkste elftal kunnen proberen om te kijken of ze er een goede uitgangspositie uit kunnen slepen. Maar waar ik vooral benieuwd naar ben is de sfeer die Frankfurt meebrengt. Het is een hele grote club en de fans staan erom bekend dat ze overal mee naartoe meereizen", besluit hij.