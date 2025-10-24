Meer dan Voetbal
Heitinga genoemd als 'favoriete trainer': "Hij kan dat allemaal"
Ajax met de grond gelijk gemaakt: "Zijn het lachertje van Europa"

Tom
bron: Telegraaf 
Ajax voor het duel tegen Chelsea
Ajax voor het duel tegen Chelsea Foto: © Pro Shots

In zijn nieuwe column in de Telegraaf heeft Valentijn Driessen Ajax 'het lachertje van Europa' genoemd. Als reden hiervoor noemt hij de beschamende laatste plaats van de Amsterdammers in de competitiefase van de Champions League.

Driessen haalt aan dat PSV met een galavoorstelling (6-2 tegen Napoli red.) het aanzien van de Eredivisie weer goed heeft gedaan. "Treurig dat Ajax de gewonnen goodwill een dag later weer weet te verknallen en de uitstraling een knauw geeft met een wanprestatie, verhevigd door het wangedrag van Kenneth Taylor en Wout Weghorst in Londen", schrijft hij.

"De huidige beleidsbepalers zijn erin geslaagd de naam van de altijd zo trotse vaandeldrager van het Nederlandse clubvoetbal te grabbel te gooien. Na drie duels en de laatste plaats in de Champions League is Ajax het lachertje van Europa", gaat Driessen verder.

"Een voorbehoud zou terecht zijn als Internazionale, Olympique Marseille en Chelsea allen met hun sterkste formatie in actie waren gekomen. Maar dat de Italianen enkele spelers rust gaven en de Engelsen met een veredelde B-formatie startten om met een jeugdelftal de tweede helft uit te spelen, zegt alles over hoe Ajax erop staat op het hoogste clubniveau", aldus Driessen.

