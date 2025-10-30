Kick-off
Verweij: "Wáárom gaat ESPN nu ook journalistje proberen te spelen?"
'Ajax met één speler vertegenwoordigd in Elftal van de Maand'

Arthur
bron: Eredivisie
Oscar Gloukh viert zijn treffer
Oscar Gloukh viert zijn treffer Foto: © Pro Shots

Ajax is deze maand vertegenwoordigd door Oscar Gloukh in het Elftal van de Maand op Eredivisie.nl. De aanvallende middenvelder liet zich in oktober regelmatig zien met belangrijke doelpunten en verdiende daarmee zijn plek in het team.

PSV is hofleverancier met vier spelers: Jerdy Schouten, Sergiño Dest, Mauro Júnior en Ismael Saibari behoren tot de uitverkorenen na sterke optredens.

Elftal van de Maand oktober: Jari De Busser (Go Ahead Eagles), Sergiño Dest (PSV), Jerdy Schouten (PSV), Bruno Martins Indi (Sparta Rotterdam), Teo Quintero (Sparta Rotterdam), Mauro Júnior (PSV), Gjivaj Zechiël (FC Utrecht), Anis Hadj Moussa (Feyenoord), Ismael Saibari (PSV), Oscar Gloukh (Ajax) en Ayase Ueda (Feyenoord).

Agenda
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 10 18 25
2 PSV 10 16 25
3 AZ 10 10 21
4 Ajax 10 6 19
5 FC Groningen 10 2 18
6 Sparta Rotterdam 10 -8 16
7 NEC Nijmegen 10 8 15
Bekijk de hele stand
