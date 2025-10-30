'Ajax met één speler vertegenwoordigd in Elftal van de Maand'
Ajax is deze maand vertegenwoordigd door Oscar Gloukh in het Elftal van de Maand op Eredivisie.nl. De aanvallende middenvelder liet zich in oktober regelmatig zien met belangrijke doelpunten en verdiende daarmee zijn plek in het team.
PSV is hofleverancier met vier spelers: Jerdy Schouten, Sergiño Dest, Mauro Júnior en Ismael Saibari behoren tot de uitverkorenen na sterke optredens.
Elftal van de Maand oktober: Jari De Busser (Go Ahead Eagles), Sergiño Dest (PSV), Jerdy Schouten (PSV), Bruno Martins Indi (Sparta Rotterdam), Teo Quintero (Sparta Rotterdam), Mauro Júnior (PSV), Gjivaj Zechiël (FC Utrecht), Anis Hadj Moussa (Feyenoord), Ismael Saibari (PSV), Oscar Gloukh (Ajax) en Ayase Ueda (Feyenoord).
