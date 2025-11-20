Het laatste Ajax Nieuws
Ajax komt spoedig met speciaal eerbetoon aan Abdelhak Nouri (28)
Spandoek voor Abdelhak Nouri Foto: © Pro Shots
De wedstrijd tussen Ajax en Excelsior staat zaterdag in het teken van de Nouri Foundation. Dat meldt de club donderdagochtend via de clubkanalen.
In de aanloop naar en tijdens de wedstrijd zal er aandacht worden gevraagd voor de maatschappelijke missie van de Foundation: het creëren van meer hartveilige omgevingen in Nederland. Ajax zet zich deze week in voor de stichting door aandacht te vragen voor de Foundation met de Charity Match, het inzamelen van fondsen en door het beschikbaar stellen van de wedstrijdshirts van Ajax – Excelsior voor een veiling.
Ajax en Excelsior trappen zaterdagavond om 18.45 uur af in de Johan Cruijff ArenA. Voor de wedstrijd zal er rond het stadion gecollecteerd worden.
