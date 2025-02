Ajax met nieuw gezicht op training richting Union Sint-Gillis

Fosu-Mensah zit sinds afgelopen zomer zonder club en houdt sinds vorige maand bij Ajax zijn conditie op peil. De 27-jarige verdediger deed dat eerst bij Jong Ajax, maar stond onlangs ook met de selectie van Francesco Farioli op het trainingsveld. Het is niet bekend of Ajax de Nederlander ook een contract wil aanbieden. Donderdagavond speelt Ajax in Amsterdam de return tegen Union Sint-Gillis.

Fosu-Mensah speelde in de jeugd van Ajax, maar vertrok voor hij kon debuteren bij het eerst naar Manchester United. Na verhuurperiodes bij Crystal Palace en Fulham werd hij in de winter van 2021 verkocht aan Bayer Leverkusen.