'Ajax met Paes niet in de problemen door paspoortenkwestie'

Ajax hoeft niet te vrezen voor eventuele nadelige gevolgen van de Indonesische nationaliteit van Maarten Paes. Dat meldt de Telegraaf vrijdagavond.

Vrijdag werd bekend dat NAC Breda een zaak heeft gestart tegen Go Ahead Eagles vanwege het meespelen van Dean James, die vanwege zijn Indonesische nationaliteit niet speelgerechtigd zou zijn. Volgens de Telegraaf kunnen meerdere clubs last krijgen van deze 'paspoortenkwestie'.

Ajax heeft sinds deze winter met Maarten Paes ook een Indonesisch international in de selectie, maar hoeft zich volgens het medium geen zorgen te maken. De doelman is gecontracteerd op basis van zijn Indonesische paspoort. Het probleem speelt specifiek bij genaturaliseerde Indonesiërs die eerder de Nederlandse nationaliteit bezaten.