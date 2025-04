'Ajax met vijf (!) spelers in gesprek over nieuwe verbintenis'

De club is met vijf spelers in gesprek over een nieuwe verbintenis óf een eerste contract, zo meldt De Telegraaf. Sean Steur zal waarschijnlijk de eerste speler worden die een nieuw contract tekent. Het zeventienjarige talent mag voor maximaal drie jaar bijtekenen tot medio 2028.

Steur tekende afgelopen augustus zijn eerste contract tot de zomer van 2027. "Dat was geen zekerheid, omdat hij de afgelopen jaren een duidelijk plan miste, dat Alex Kroes en Marijn Beuker wel konden schetsen", schrijft Mike Verweij. "Daarmee werd ternauwernood een overstap naar PSV afgewend. Met Steur heeft Ajax inmiddels op hoofdlijnen een akkoord."

Ajax heeft nu de focus gelegd op Abdellah Ouazane (16) en Jeshurun Simeon (15). "Ouazane wordt begeerd door meerdere topclubs uit Engeland, maar die kunnen hem pas over twee jaar halen, als hij achttien is. Bronnen rondom de speler en rondom Ajax melden dat de gesprekken over een contract tot medio 2028 goed verlopen. Datzelfde geldt voor Simeon."

De zeventienjarige Lucas Jetten is ook in gesprek met Ajax over contractverlenging. "Maar die onderhandelingen bevinden zich nog in de beginfase", aldus Verweij, die aangeeft dat de linksback van Jong Ajax wel perspectief moet worden geschetst. Het Belgische toptalent Jorthy Mokio, die al regelmatig in actie komt voor het eerste elftal, is eveneens uitgenodigd voor een gesprek om te praten over contractverlenging. "Het eerste gesprek zal niet lang op zich laten wachten." Mokio ligt nog vast tot medio 2027 en kan voor maximaal één jaar bijtekenen en zal komend seizoen een vaste waarde moeten worden in het eerste elftal.