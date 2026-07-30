Meldingen
2026-08-05
Elftalfoto van Noorwegen voor de wedstrijd tegen Engeland op het WK
'Ajax-scouts op de tribune voor sterkhouder (28) van Noorwegen'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Ajax met volgende 11 spelers in de basis in return tegen Vojvodina

Rik Engelbertink
bron: Ajax1
Míchel Sanchez
Míchel Sanchez Foto: © Pro Shots

Ajax speelt op donderdagavond het returnduel tegen Vojvodina Novi Sad in de tweede voorronde van de Conference League. De wedstrijd begint om 20.00 uur. Ajax verdedigt een 1-4 voorsprong. 

Dit was het resultaat dat de Amsterdammers in Servië boekten. Davy Klaassen, Steven Berghuis, Oscar Gloukh en Mohamed Abdalla scoorden. Op donderdagavond wil Míchel met zijn elftal de klus klaren. Paes staat op goal. Wijndal, Blind, Bouwman en Rosa zijn de verdedigers.

Op het middenveld ook geen nieuwelingen. Klaassen, Regeer en Gloukh spelen. Godts en Berghuis bezetten te flanken, terwijl Dolberg als diepe spits zal fungeren.

Opstelling Ajax: Paes; Wijndal, Blind, Bouwman, Rosa; Klaassen, Regeer, Gloukh; Godts, Dolberg, Berghuis.

Gerelateerd:
Dusan Tadic bij NEC Nijmegen

Tadic maakt basisdebuut voor NEC: "Ik vond hem eerst echt slecht"

0
Trainer Míchel van Ajax

Michel duidelijk: "Dan wil ik een linksbuiten en een rechtsbuiten"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Daan Rots

Daan Rots onthult: "Ik hoorde via-via dat hij naar Ajax wil"

0
Jordi Cruijf

Cruijff krijgt complimenten: "Kan hem bijna Jordi Netto noemen"

0
Ajax

VIDEO | Ter Stegen, Brandt en Tolu schitteren op training Ajax

0
Mika Godts

Willaert over Godts: "Ajax hoeft hem helemaal niet te verkopen"

0
Leonardo

Ajax verslaat FC Volendam, eerste goals Leonardo en Tolu (video)

0
De Johan Cruijff ArenA van Ajax

VIDEO | LIVE: Kijk hier mee naar de Ajax-training Open Dag 2026

0
Mika Godts

Godts wekt verbazing: "Heeft niet per se heel goed gepresteerd"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Tadic maakt basisdebuut voor NEC: "Ik vond hem eerst echt slecht"

Michel duidelijk: "Dan wil ik een linksbuiten en een rechtsbuiten"

Van der Vegt baalt flink: "Waren misschien zelfs beter dan Ajax"

'Ajax-target' krijgt pijnlijke boodschap: "Was niet makkelijk"

Brandt na zijn eerste goal voor Ajax: "Dat maakte het moeilijker"

Mika Godts verklaart afhaken: "Wat wel uit de wereld moet..."

Jordi Cruijff krijgt bijval: "Daar kan je van alles van vinden"

Zaakwaarnemer Godts reageert: "Dit is om geen risico te nemen"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws