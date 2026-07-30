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Ajax met volgende 11 spelers in de basis in return tegen Vojvodina

Rik Engelbertink
bron: Ajax1
Míchel
Míchel Foto: © Pro Shots

Ajax speelt op donderdagavond het returnduel tegen Vojvodina Novi Sad in de tweede voorronde van de Conference League. De wedstrijd begint om 20.00 uur. Ajax verdedigt een 1-4 voorsprong. 

Dit was het resultaat dat de Amsterdammers in Servië boekten. Davy Klaassen, Steven Berghuis, Oscar Gloukh en Mohamed Abdalla scoorden. Op donderdagavond wil Míchel met zijn elftal de klus klaren. Paes staat op goal. Wijndal, Blind, Bouwman en Rosa zijn de verdedigers.

Op het middenveld ook geen nieuwelingen. Klaassen, Regeer en Gloukh spelen. Godts en Berghuis bezetten te flanken, terwijl Dolberg als diepe spits zal fungeren.

Opstelling Ajax: Paes; Wijndal, Blind, Bouwman, Rosa; Klaassen, Regeer, Gloukh; Godts, Dolberg, Berghuis.

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