Geschreven door Idse Geurts 21 feb 2022 om 12:02

Aankomende woensdag staat de belangrijke Champions League-wedstrijd tegen Benfica op het programma. Om een plek in de kwartfinales te veroveren, moet Ajax eerst Benfica uitschakelen. Gelukkig lijkt Erik ten Hag over een vrijwel volledig fitte selectie te kunnen beschikken.

Behalve de al bekende langdurige blessures, bestaat er alleen onduidelijkheid over de inzetbaarheid van JurriĆ«n Timber en Nicolas Tagliafico. Timber moest zaterdag vroegtijdig de wedstrijd tegen Willem II staken. De verdediger maakte in de 81ste minuut het enige doelpunt, maar verliet daarna gelijk het veld. De blessure lijkt echter mee te vallen. “Ik verwacht niet dat het een probleem is”, liet Erik ten Hag kort optekenen. Hopelijk is Timber er woensdag dus ‘gewoon’ bij.

De inzetbaarheid van Tagliafico is echter minder waarschijnlijk. De Argentijn zat tegen Willem II niet bij de wedstrijdselectie vanwege een blessure. Hierdoor is het ook onduidelijk of de linksback tegen Benfica kan spelen. Desalniettemin heeft Ten Hag ‘goede hoop’ dat het goedkomt voor de Argentijn.

Woensdagavond om 21:00 uur neemt Ajax het in Lissabon op tegen Benfica.