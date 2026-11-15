Drie middenvelders van Ajax hebben in november flink aan geschatte transferwaarde ingeleverd. Yves Bissouma, Julian Brandt en Sofyan Amrabat zagen hun Estimated Transfer Value (ETV) volgens FootballTransfers dalen. Vooral Bissouma kreeg een flinke tik te verwerken, terwijl ook Brandt en Amrabat miljoenen minder waard worden geschat.

Bissouma is van het drietal de grootste daler. De middenvelder zag zijn geschatte transferwaarde met 5,2 miljoen euro teruglopen, van 9,8 miljoen naar 4,6 miljoen euro. De 30-jarige Malinees kwam in september naar Amsterdam, maar heeft voorlopig slechts drie invalbeurten in de Eredivisie achter zijn naam staan. Ook zijn contract, dat medio 2027 afloopt, speelt een belangrijke rol bij de waardedaling.

Ook Brandt heeft fors aan waarde ingeleverd. De Duitser, die afgelopen zomer transfervrij overkwam van Borussia Dortmund, zag zijn ETV met vier miljoen euro dalen van 15,9 miljoen naar 11,9 miljoen euro. Opvallend genoeg is de aanvallende middenvelder met tien Eredivisiewedstrijden en zes optredens in de Conference League een belangrijke speler voor Ajax.

Zijn daling wordt vooral toegeschreven aan een correctie van het algoritme, waarbij onder meer zijn leeftijd en het ontbreken van Champions League-voetbal een rol spelen.