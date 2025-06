'Ajax-middenvelder gaat maandag aflopende contract verlengen'

Klaassen beschikt over een aflopende verbintenis, maar gaat deze vandaag met twee seizoenen verlengen. De doelpuntenmaker van de Amsterdammers bereikte in mei al een akkoord over een nieuw contract tot medio 2027.

De 32-jarige Klaassen begon vorig seizoen aan zijn derde termijn bij Ajax. Nadat hij transfervrij vertrok bij Inter trainde hij mee in Amsterdam en tekende hij voor een relatief mager salaris uiteindelijk ook een eenjarig contract. Klaassen kwam afgelopen seizoen tot acht doelpunt.