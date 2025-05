Ajax-middenvelder maanden aan de kant: "Dat is de consequentie"

Eind maart maakte Van den Boomen zijn rentree bij Ajax, maar helaas kwamen de klachten terug. Zodoende was er dinsdag een operatieve oplossing nodig. De verwachting is dat Van den Boomen ongeveer vier maanden nodig zal hebben om te revalideren. De middenvelder heeft zelf gereageerd op het nieuws.

"De afgelopen periode is het helaas niet gelukt om op een andere manier van mijn klachten af te komen en daardoor was deze ingreep nu de meest logische keuze. De consequentie is dat de komende maanden voor mij in het teken staan van herstel. Dat begint eigenlijk per direct zodat ik hopelijk zo spoedig mogelijk kan terugkeren in het groepsproces", aldus Branco van den Boomen.