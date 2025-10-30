Kick-off
Verweij: "Wáárom gaat ESPN nu ook journalistje proberen te spelen?"
Ajax-middenvelder na zeven maanden weer te zien op trainingsveld

Cherine
Branco van den Boomen
Branco van den Boomen Foto: © BSR Agency

Branco van den Boomen is terug op het trainingsveld bij Ajax, zo blijkt uit beelden vanuit de Instagram van Ajax. De 30-jarige middenvelder miste de afgelopen zeven maanden vanwege een rugblessure, maar werkte deze week weer mee met de selectie van coach John Heitinga.

De speler werd eind mei geopereerd nadat hij sinds januari bleef worstelen met rugklachten. Sinds het Europa League-duel met Eintracht Frankfurt in maart stond Van den Boomen daardoor niet meer in actie. Zijn herstel nadert nu zijn afronding.

Wanneer Van den Boomen zijn rentree op het veld maakt, is nog onzeker. Na zijn operatie ging Ajax uit van een herstelperiode van ongeveer vier maanden, maar dat bleek langer nodig. De middenvelder keerde afgelopen zomer transfervrij terug naar Amsterdam, na zijn periode bij Toulouse, waar hij aanvoerder was en de Coupe de France won.

In zijn eerste maanden in de Johan Cruijff Arena kreeg Van den Boomen nog weinig speelminuten. Zijn debuutseizoen viel samen met moeilijke tijden voor Ajax en vorig jaar was hij vooral bankzitter. Toch maakte hij indruk op trainer Francesco Farioli en kreeg hij de bijnaam Branco van den Bomber van de staf.

