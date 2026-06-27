Ajax-middenvelder vertrekt op huurbasis: "Zijn we heel blij mee"

SC Cambuur heeft zich opnieuw versterkt. De club uit Leeuwarden verwelkomt Ryan van de Pavert, die op huurbasis overkomt van Ajax. De 20-jarige middenvelder annex verdediger sluit voor één seizoen aan bij de selectie van hoofdtrainer Johan Plat.

Van de Pavert doorliep de volledige jeugdopleiding van de Amsterdammers en maakte het afgelopen seizoen een sterke ontwikkeling door. Hoewel hij vooral uitkwam voor Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie, zat hij richting het einde van het seizoen regelmatig bij de wedstrijdselectie van het eerste elftal en trainde hij al langer mee met de hoofdmacht.

Technisch manager Lars Lambooij is tevreden met de komst van de jonge versterking. "Een veelzijdige speler die goed past bij onze manier van spelen", vertelt hij op de clubsite. "Ryan is een speler die met zijn spelintelligentie, loopvermogen en vooral ook comfort aan de bal direct iets toe kan voegen aan ons team en daar zijn we heel blij mee."