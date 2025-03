Ajax-middenvelder verwacht strijd: "Is aan ons om op te staan"

Ajax staat donderdagavond voor een flinke uitdaging in de return tegen Eintracht Frankfurt, maar Branco van den Boomen heeft vertrouwen in een goede afloop, dat deelde de de middenvelder in gesprek met Ziggo Sports .

Ajax verloor de heenwedstrijd met 2-1, maar Van den Boomen denkt dat er nog van alles mogelijk is. "Tuurlijk kunnen we het ombuigen", zegt hij voorafgaand aan de aftrap tegen Ziggo Sport. "Vorige week hadden we aardig wat kansen op 2-2. We waren niet kansloos. Vandaag is een nieuwe wedstrijd, we gaan kijken of we ze pijn kunnen doen."

Trainer Francesco Farioli heeft zijn elftal op tien plekken gewijzigd ten opzichte van het duel met Go Ahead Eagles. Naast Van den Boomen staan onder anderen Don-Angelo Konadu, Ahmetcan Kaplan, Lucas Rosa en Dies Janse aan de aftrap.

Volgens Van den Boomen is het geen verrassing. "Zondag gaf de trainer aan dat hij zou gaan rouleren", aldus de middenvelder. "Dat deed hij voor de winterstop ook en het werpt zijn vruchten af. Tegen Union Sint-Gillis wisselden we ook veel en wonnen we. Hopelijk kunnen we vandaag weer zoiets flikken."

Van den Boomen wijst daarnaast op de zware belasting die Ajax momenteel heeft. "Dat denk ik wel. We hebben een jonge groep, veel jonge jongens die veel minuten maken", stelt hij. "Nu is het aan nóg jongere jongens en een paar oudere jongens om op te staan", lacht Van den Boomen, doelend op hemzelf, Daniele Rugani, Davy Klaassen en Steven Berghuis.