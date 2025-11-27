Het laatste Ajax Nieuws
Ajax-middenvelder wint tweede maand op rij Goal of the Month
Raul Moro en Oscar Gloukh Foto: © Pro Shots
Oscar Gloukh is opnieuw verkozen tot maker van de mooiste goal van de maand, zo maakt Ajax via de clubkanalen bekend. Zijn treffer tegen FC Twente kreeg bijna zeventig procent van de stemmen en leverde hem voor de tweede maand op rij de Lasse Schöne Trofee op. De Goal of the Month wordt mogelijk gemaakt door Curaçao.
De Ajacied liet in september ook al van zich spreken. Toen scoorde hij een krachtige pegel binnen het strafschopgebied tegen PSV (2-2), waarmee hij zijn eerste Goal of the Month-trofee bij Ajax in de wacht sleepte.
Een maand later volgde opnieuw een indrukwekkende treffer. Gloukh trof raak met een rake volley tegen FC Twente, wat bijdroeg aan de 2-3-zege van Ajax en wederom de handen op elkaar kreeg van de fans.
