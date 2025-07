Ajax-miskoop gesteund: "Ajax heeft er zelf 14 miljoen voor betaald"

In Nederland werd de transfer van Forbs met enige scepsis ontvangen, maar trainer Nicky Hayen vindt die kritiek onterecht. "Ik kijk niet naar wat er over hem gezegd wordt. Ze doen smalend, maar ze hebben er uiteindelijk zelf toch veertien miljoen euro voor betaald? Dat betaal je niet voor iemand die niets kan", stelt Hayen in gesprek met Het Laatste Nieuws.

Hayen ziet in Forbs precies het type speler dat Club Brugge kan gebruiken. "Vertrouwen doet veel met een speler. En dat is wat we hem willen geven. Hij heeft snelheid en een actie. Specifieke kwaliteiten die we ten volle willen benutten."

Forbs werd opgeleid bij Manchester City en maakte vorig jaar voor ruim veertien miljoen euro de overstap naar Ajax. In Amsterdam brak hij niet door, waarna hij werd verhuurd aan Wolverhampton Wanderers. Club Brugge betaalde nu zo’n zes miljoen euro voor de Portugees, die hoopt in België een nieuwe start te maken.