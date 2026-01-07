Ajax-miskoop van 12,5 miljoen euro vertrekt met optie tot koop

Gaston Avila keert terug naar zijn oude liefde Rosario Central. De 24-jarige verdediger verlaat Ajax deze winter op huurbasis en zal zich aansluiten bij de Argentijnse club, zo bevestigt zijn zaakwaarnemer Steinar Dietz in gesprek met De Telegraaf . In de overeenkomst is een optie tot koop opgenomen, waarmee een langer verblijf in Rosario mogelijk wordt gemaakt.

Ajax nam Avila in 2023 over op voorspraak van toenmalig technisch directeur Sven Mislintat, maar tot een doorbraak kwam het nooit. Door blessures en concurrentie kwam de linkspoot slechts tot acht officiële optredens in het rood-wit. Vorig seizoen werd hij al verhuurd aan het Braziliaanse Fortaleza, en ook nu verkiest Ajax een tijdelijke oplossing. "De clubs hebben een mondeling akkoord en zijn de afspraken op papier aan het zetten", aldus Dietz.

De huurperiode loopt tot medio 2027 en biedt Rosario Central de kans om Avila definitief in te lijven. Volgens De Telegraaf is de koopoptie vastgesteld op 6,5 miljoen euro. Op het laatste moment probeerde nog een Spaanse club tussenbeide te komen, maar Avila had zijn zinnen al gezet op een terugkeer naar de club waar hij eerder speelde. Bij Rosario Central zal hij onder meer met Ángel Di Maria gaan spelen en uitkomen in de Copa Libertadores.