'Ajax-miskopen bloeien op': "Uitgegroeid tot een volwassen spits"

Süleyman Öztürk van Voetbal International analyseert de moeizame start van Ajax dit seizoen en wijst op enkele spelers die elders wel tot bloei komen.

"Een goede ploeg moet over meerdere wapens beschikken: kunnen verdedigen in een laag blok, sterk zijn in standaardsituaties, een betere tegenstander kunnen verrassen, domineren op de helft van de tegenstander, opportunistisch kunnen spelen. Dat begint bij een trainer die de kwaliteiten van zijn spelers, van al zijn spelers, op een realistische manier inschat. In plaats van vooraf keuzes te baseren op een vaag concept als Ajax-dna of lef," zegt Öztürk stellig.

Hij blikt ook terug op twee spelers die bij Ajax niet tot hun recht kwamen. "Om een zijstraat te nemen: Carlos Forbs en Georges Mikautadze zijn vrij goed terechtgekomen. In Amsterdam werden zij als Mislintat-aankopen weggehoond omdat ze niet in het plaatje pasten. Inmiddels is Forbs een kleine sensatie bij Club Brugge en is Mikautadze uitgegroeid tot een volwassen spits van La Liga-niveau", besluit de journalist.