Ajax 'mist' aspect op het middenveld: "Wij zijn daar druk mee bezig"

Verweij ontkracht Ajax-gerucht: "Kennelijk is dat niet gebeurd"
Ajax verspeelde afgelopen zaterdag in eigen huis twee punten. In het duel tegen Go Ahead Eagles werd een 2-0 voorsprong weggegeven, al kregen de Amsterdammers daarna nog grote kansen op alsnog de winnende. 

"Dan krijg je ook weer twee of drie goede kansen. Dan kan je hem ook gewoon beslissen", stelt Grim in gesprek met ESPN.  Daarna geeft hij aan of Ajax op dit moment iemand met gif op het middenveld in de selectie mist. "Wij zijn daar sowieso druk mee bezig, buiten het feit dat Regeer het goed doet. Steur heeft ook de potentie om echt een Ajax 1-speler te worden en misschien daarna wel meer."

"Volwassenheid en ervaring kan je alleen opdoen door te spelen. Soms is het dan lekker als je een ervaren speler kan brengen of als je ermee kan beginnen. Die hebben we op dit moment niet", besluit hij. 

