Ajax mist balans in selectie: "Groeide al scheef onder Huntelaar"
Het aankoopbeleid van Ajax is al jarenlang een probleem binnen de club. Ajax spendeerde ook afgelopen zomer weer miljoenen aan spelers die nu op de bank verpieteren. Waar is dat falende aankoopbeleid begonnen?
"Wat betrokkenen ook als belangrijke factor voor het falende aankoopbeleid noemen, is geld", begint Johan Inan in het Algemeen Dagblad. "In de eerste twee jaar kon Ajax ermee strooien en in recente jaren moest de hand juist op de knip."
"In het voetbal verhoogt veel budget vaak de druk om grote aankopen te doen. Tevens groeit de verleiding om fors boven de marktwaarde te bieden. Daardoor kan eigen jeugd meer genegeerd worden en minder kritisch gekeken worden naar de balans in de selectie", wijst Inan het gevaar aan.
"Die groeide al scheef onder Huntelaar en Hamstra. Hun opvolger Mislintat deed met nog eens honderd miljoen helemaal weinig moeite om lage transfersommen af te dwingen bij inkomende transfers", vervolgt hij.
"De verbraste miljoenen moesten door Kroes worden terugverdiend. Ajax ging voortaan pas weer de markt op nadat het spelers verkocht. Dat lukte alleen niet altijd even snel", aldus Inan.
"Zo werden grote vissen Steven Bergwijn en Brian Brobbey pas op deadline day verkocht. Ajax stelde lang niet altijd de juiste prioriteiten, maar omdat het niet voor de baten uitliep, waren de omcirkelde toptargets vaak ook niet meer haalbaar", besluit hij.
Ajax-uitblinker denkt niet aan vertrek: "Wat een gek schrijft..."
Godts presteert beter dan Saibari: "Gezien de situatie heel knap"
Stevens: "PSV moet niet naar Ajax, maar naar zichzelf kijken"
Bergkamp adviseert Ajax: "Dat gaat je uiteindelijk pijn doen"
Linssen hard: "Als je nu bij Ajax voetbalt, is dat geen pretje"
Ajax-speler krijgt lof: "Ik vind hem een beetje op Ziyech lijken"
Perr Schuurs geeft Ajax uitsluitsel: "Dan ga ik liever daarheen"
Pusic ziet 'gestolen' titel Ajax: "Dan waren wij kampioen geworden"
Mokio krijgt tip: "Als hij slim is breekt hij met dat management"
Kraay jr. tipt topclubs: "Snap niet dat Ajax hem niet haalt"
Baas naar andere positie? "Misschien is hij wel de oplossing"
Mika Godts geeft uitsluitsel over toekomst: "Ik hoef niet weg"
Inan: "Daardoor zat er nooit een duidelijke lijn in het aankoopbeleid"
Mokio prijst Ajax-collega na overwinning: "Voelen elkaar goed aan"
Berghuis bescheiden na 0-3 zege: "Het is maar waar je de lat legt"
Gloukh looft drie teamgenoten: "Kunnen samen nog veel goals maken"
Garcia looft Ajax-speler na 0-3 zege: "Dat hielp ons heel erg"
Ajax rekent simpel af met Heracles, maar eindigt met tien man
Vink enthousiast over Ajacied: "Wat hij doet is echt geweldig"
Óscar García legt keuzes uit: "Hij weet waar hij beter moet worden"
Alderweireld kon bijtekenen bij Ajax: "Zou minder gaan verdienen"
Opstelling Ajax bekend: García kiest niet voor Steur in de basis
Linssen in plaats van Weghorst naar WK? "Waarom eigenlijk niet?"
SC Heerenveen wil Ajax voorbij: "Maar houd voetjes op de grond"
'Ajax laat oog vallen op talentvolle aanvaller uit Portugal'
Oud-Ajacied over mogelijke terugkeer: "Ik sluit ook niets uit"
Bert Konterman fileert Ajax: "Zitten een partij egoïsten in!"
Maurice Steijn weer naar topclub? "Dan zou ik het zeker doen"
'André Onana kan zijn carrière nieuw leven inblazen in Turkije'