Ajax mist balans in selectie: "Groeide al scheef onder Huntelaar"

Het aankoopbeleid van Ajax is al jarenlang een probleem binnen de club. Ajax spendeerde ook afgelopen zomer weer miljoenen aan spelers die nu op de bank verpieteren. Waar is dat falende aankoopbeleid begonnen?

"Wat betrokkenen ook als belangrijke factor voor het falende aankoopbeleid noemen, is geld", begint Johan Inan in het Algemeen Dagblad. "In de eerste twee jaar kon Ajax ermee strooien en in recente jaren moest de hand juist op de knip."

"In het voetbal verhoogt veel budget vaak de druk om grote aankopen te doen. Tevens groeit de verleiding om fors boven de marktwaarde te bieden. Daardoor kan eigen jeugd meer genegeerd worden en minder kritisch gekeken worden naar de balans in de selectie", wijst Inan het gevaar aan.

"Die groeide al scheef onder Huntelaar en Hamstra. Hun opvolger Mislintat deed met nog eens honderd miljoen helemaal weinig moeite om lage transfersommen af te dwingen bij inkomende transfers", vervolgt hij.