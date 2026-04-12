Ajax mist balans in selectie: "Groeide al scheef onder Huntelaar"

Klaas-Jan Huntelaar aan de telefoon

Het aankoopbeleid van Ajax is al jarenlang een probleem binnen de club. Ajax spendeerde ook afgelopen zomer weer miljoenen aan spelers die nu op de bank verpieteren. Waar is dat falende aankoopbeleid begonnen?

"Wat betrokkenen ook als belangrijke factor voor het falende aankoopbeleid noemen, is geld", begint Johan Inan in het Algemeen Dagblad. "In de eerste twee jaar kon Ajax ermee strooien en in recente jaren moest de hand juist op de knip."

"In het voetbal verhoogt veel budget vaak de druk om grote aankopen te doen. Tevens groeit de verleiding om fors boven de marktwaarde te bieden. Daardoor kan eigen jeugd meer genegeerd worden en minder kritisch gekeken worden naar de balans in de selectie", wijst Inan het gevaar aan. 

"Die groeide al scheef onder Huntelaar en Hamstra. Hun opvolger Mislintat deed met nog eens honderd miljoen helemaal weinig moeite om lage transfersommen af te dwingen bij inkomende transfers", vervolgt hij. 

"De verbraste miljoenen moesten door Kroes worden terugverdiend. Ajax ging voortaan pas weer de markt op nadat het spelers verkocht. Dat lukte alleen niet altijd even snel", aldus Inan. 

"Zo werden grote vissen Steven Bergwijn en Brian Brobbey pas op deadline day verkocht. Ajax stelde lang niet altijd de juiste prioriteiten, maar omdat het niet voor de baten uitliep, waren de omcirkelde toptargets vaak ook niet meer haalbaar", besluit hij. 

