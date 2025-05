Ajax mist mogelijk twee aanvallers tegen NEC: "Seizoen voorbij"

"De afgelopen twee weken hebben we wat problemen gekregen", vertelt hij op de website van VI. "Edvardsen heeft een blessure, dus voor hem is het seizoen voorbij. Brian Brobbey ging twee dagen geleden door zijn enkel. Hij trainde individueel, we proberen hem klaar te krijgen voor de wedstrijd van zondag", aldus Farioli, die niet wilde verklappen wie er onder de lat staat. "Pasveer is volledig hersteld. Of hij speelt? Dat zullen we zien."

Farioli heeft gemengde gevoelens overgehouden aan het gelijkspel tegen Sparta (1-1). "De wedstrijd tegen Sparta bracht veel emotie met zich mee”, blikt hij terug. "De grote uitdaging was om de week daarna weer te starten met de juiste houding. Maar de spelers hebben het briljant opgepakt. Ze pushen en willen laten zien dat ze klaar zijn voor de laatste drie wedstrijden", besluit Farioli. Ajax speelt zondag nog tegen FC Groningen en volgende week tegen FC Twente.