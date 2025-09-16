Ajax mist sterkhouder tegen Inter: "Niet fit genoeg om te spelen"

"Hij is niet fit genoeg om te kunnen spelen en zit niet bij de selectie. Ik had Steven er natuurlijk het liefst bij gehad, maar hij gaat dit duel niet redden", vertelt Heitinga op de persconferentie. Ook de afsluitende training in Amsterdam moest Berghuis aan zich voorbij te laten gaan.

Berghuis stond tegen PEC Zwolle (3-1) nog in de basis. Dit seizoen scoorde hij eenmaal, terwijl hij twee keer aangever was. Oscar Gloukh en Raul Moro lijken in aanmerking te komen voor een plek in de basis.