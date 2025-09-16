Ajax mist sterkhouder tegen Inter: "Niet fit genoeg om te spelen"
Ajax kan woensdag niet beschikken over Steven Berghuis wanneer de Amsterdammers het in de Champions League opnemen tegen Internazionale. De 33-jarige heeft last van fysieke klachten.
"Hij is niet fit genoeg om te kunnen spelen en zit niet bij de selectie. Ik had Steven er natuurlijk het liefst bij gehad, maar hij gaat dit duel niet redden", vertelt Heitinga op de persconferentie. Ook de afsluitende training in Amsterdam moest Berghuis aan zich voorbij te laten gaan.
Berghuis stond tegen PEC Zwolle (3-1) nog in de basis. Dit seizoen scoorde hij eenmaal, terwijl hij twee keer aangever was. Oscar Gloukh en Raul Moro lijken in aanmerking te komen voor een plek in de basis.
Zet in op Ajax tegen Internazionale!
Ajax trapt de Champions League woensdag thuis af tegen Internazionale. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)