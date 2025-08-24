Kick-off
Verweij adviseert Ajax: "Denk niet dat het verstandig zou zijn"
Meldingen
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Ajax mist veel kansen maar verslaat in eigen huis Heracles Almelo

Gijs Kila
bron: AjaxFanatics
Wout Weghorst tegen Heracles Almelo
Wout Weghorst tegen Heracles Almelo Foto: © BSR Agency

Ajax heeft in eigen huis drie punten gepakt tegen Heracles Almelo. Na 90 minuten stond er een stand van 2-0 op het scorebord.

De wedstrijd begon sterk voor Ajax. In de openingsfase liep het combinatiespel vlot en kwamen de Amsterdammers al snel tot kansen via Taylor en Fitz-Jim. De verdiende voorsprong viel na een halfuur: Oscar Gloukh dribbelde fraai naar binnen, zijn schot werd gekraakt, waarna Berghuis alert was en de rebound binnenschoot: 1-0.

In de rust klonk slechts een voorzichtig applaus vanuit de tribunes, want hoewel Ajax de bovenliggende partij was, bleef de marge klein en bleef Heracles in leven. In de tweede helft kwamen de bezoekers er af en toe gevaarlijk uit, al bleef Ajax het meeste gevaar stichten. Grote kansen bleven onbenut, tot de 88e minuut: Weghorst haalde verwoestend uit en zette de 2-0 op het scorebord. Daarmee is hij nu al goed voor drie goals dit seizoen.

Gerelateerd:
Kian Fitz-Jim

Toekomst Ajacied onzeker: "Ik mag verhuurd of verkocht worden"

0
John Heitinga

John Heitinga aangedaan door dood van Lisa: “Geen woorden voor”

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden Eredivisie
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Mike Verweij

"Ajax heeft commissarissen gehad, dat waren gewoon hapsnurkers"

0
Mohamed Ihattaren

Ihattaren duidelijk over toekomst: "Dat is volledig uitgesloten"

0
Brian Brobbey tijdens de voorbereiding van Ajax

Brobbey weg bij Ajax? "Er is inderdaad een bod binnengekomen"

0
John Heitinga

Heitinga moet mogelijk 4 (!) Ajax-spelers missen: "Een puzzel"

0
René van der Gijp en Wim Kieft

Wim Kieft met spoed geopereerd: "Hij zat met pijn alleen thuis"

0
Brian Brobbey raakte (licht) geblesseerd tegen AS Monaco

Brobbey krijgt kritiek: "Dan is het toch een gemankeerde spits"

0
Edson Álvarez op de bank bij West Ham United

Álvarez staat open voor terugkeer: "Wil eigenlijk wel naar Ajax"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
24/08
Ajax
16:45
Heracles Almelo
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
3 Feyenoord 2 3 6
4 PEC Zwolle 2 3 6
5 AZ 2 3 4
6 Ajax 2 2 4
7 FC Utrecht 2 3 3
8 NAC Breda 2 -1 3
9 FC Groningen 2 -2 3
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd