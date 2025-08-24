Ajax mist veel kansen maar verslaat in eigen huis Heracles Almelo

Ajax heeft in eigen huis drie punten gepakt tegen Heracles Almelo. Na 90 minuten stond er een stand van 2-0 op het scorebord.

De wedstrijd begon sterk voor Ajax. In de openingsfase liep het combinatiespel vlot en kwamen de Amsterdammers al snel tot kansen via Taylor en Fitz-Jim. De verdiende voorsprong viel na een halfuur: Oscar Gloukh dribbelde fraai naar binnen, zijn schot werd gekraakt, waarna Berghuis alert was en de rebound binnenschoot: 1-0.

In de rust klonk slechts een voorzichtig applaus vanuit de tribunes, want hoewel Ajax de bovenliggende partij was, bleef de marge klein en bleef Heracles in leven. In de tweede helft kwamen de bezoekers er af en toe gevaarlijk uit, al bleef Ajax het meeste gevaar stichten. Grote kansen bleven onbenut, tot de 88e minuut: Weghorst haalde verwoestend uit en zette de 2-0 op het scorebord. Daarmee is hij nu al goed voor drie goals dit seizoen.