Ajax mist zaterdag vier spelers: "Of hij meegaat is niet zeker"

Bjorn
Oscar Garcia bij Ajax
Oscar Garcia bij Ajax

Ajax speelt zaterdagavond de uitwedstrijd tegen Heracles Almelo. Trainer Óscar García kan in het Asito Stadion niet beschikken over een fitte selectie.

"Kian Fitz-Jim, Davy Klaassen en Youri Regeer zullen er zeker niet bij zijn", vertelt García op de officiële website van Ajax. "Helaas kwam deze week ook het nieuws dat voor Joeri Heerkens het seizoen erop zit, hem wacht een operatie. Of Takehiro Tomiyasu mee naar Almelo gaat is nog niet helemaal zeker."

Voor Ajax wacht in Almelo eerherstel na de 1-2 nederlaag tegen FC Twente. "Het verlies tegen FC Twente was teleurstellend, dat is duidelijk. Op zulke momenten heb je een sterk karakter nodig om op de juiste manier te reageren. Dat begint met harder werken, als team bij elkaar blijven en verantwoordelijkheid nemen. Bij een club als Ajax hoort het dat er kritiek komt wanneer je niet wint, en dat moet je accepteren."

García heeft een duidelijke opdracht meegegeven aan de Ajax-selectie. "Ik ben deze week heel helder geweest richting de spelers: het dragen van dit shirt brengt verantwoordelijkheid met zich mee. Gelukkig heb ik daarna een groep gezien die scherp en gemotiveerd was, volledig gefocust op de wedstrijd van morgen. Ik verwacht dat ze tegen Heracles de beste versie van zichzelf laten zien."

De Spanjaard is wel op zijn hoede voor hekkensluiter Heracles Almelo. "Heracles is een ploeg waar we zeker in deze fase rekening mee moeten houden. Net als voor ons breken voor hen de spannende laatste weken van het seizoen aan. Ze hebben dit jaar vaker beter gespeeld dan de uitslagen doen vermoeden. Vooral in eigen huis hebben ze laten zien dat ze bijna elke tegenstander in de problemen kunnen brengen."

"Omdat ze strijden voor lijfsbehoud in de Eredivisie, mogen we een wedstrijd verwachten waarin ze alles geven", vervolgt hij. "Het wordt intens, vol energie en ik verwacht pittige duels. Aan ons de taak om dat op z’n minst te evenaren en de wedstrijd geconcentreerd, met gepaste nederigheid maar met volle ambitie in te gaan. Wij moeten in deze fase elke wedstrijd als een finale benaderen."

Zet in op Ajax tegen Heracles Almelo!

Ajax speelt zaterdagavond de uitwedstrijd tegen Heracles Almelo. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
