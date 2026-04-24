Ajax mist zes spelers tegen NAC Breda: "Maar hij is weer begonnen"

Ajax gaat zaterdagavond op bezoek bij NAC Breda. Trainer Óscar García kan in het Rat Verlegh Stadion geen beroep doen op een zestal spelers.

Ajax kwam afgelopen weekend niet in actie vanwege de bekerfinale, maar speelde vorige week wel een oefenwedstrijd tegen FC Twente (0-1). "Ja, de periode tussen de officiële wedstrijden gaf ons de mogelijkheid om aan verschillende aspecten van ons spel gedetailleerder te werken", legt García uit op de officiële website van Ajax.

Naast de al langer de geblesseerden Vitezslav Jaros, Joeri Heerkens en Oleksandr Zinchenko zijn ook Kian Fitz-Jim, Davy Klaassen (geblesseerd) en Takehiro Tomiyasu (geschorst) afwezig. Daarentegen had García ook goed nieuws uit de ziekenboeg. "Youri (Regeer, red.) is weer begonnen met trainen met de groep."

"De oefenwedstrijd tegen FC Twente was nuttig om het ritme vast te houden en verschillende spelers minuten te geven", vervolgt de Spanjaard. "Tegelijkertijd hebben we de trainingssessies gebruikt om bepaalde tactische componenten te versterken en specifieke patronen te verbeteren, zowel met als zonder bal."

Voor Ajax is het komende duel met NAC Breda heel belangrijk in de strijd om de Europese tickets. "NAC is een competitief team dat met energie en inzet speelt", weet García. "Zeker ook in eigen huis, waar ze positieve resultaten hebben behaald tegen topvierploegen, behalve tegen PSV."

"We verwachten een moeilijke wedstrijd en weten dat we op ons beste niveau moeten presteren. Onze focus ligt op het opleggen van onze speelstijl aan de tegenstander, het controleren van de wedstrijd en beseffen wat er op het spel staat", besluit hij.