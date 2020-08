Geschreven door Jessica Westdijk 08 aug 2020 om 20:08

In het eerste duel van 2020/2021 heeft Ajax moeiteloos weten te winnen van RKC. Bij rust stond het nog 1-0, maar na rust liep Ajax vrij snel uit. Het werd uiteindelijk 6-1.

Ajax speelde de eerste helft met wat grotendeels de basiself zal moeten worden komend seizoen. De eerste goede mogelijkheid was voor Dusan Tadic, na een fraaie pass van Perr Schuurs. Tadic stond in een uitstekende positie om het zelf te proberen, maar legde de bal breed, waarna Ajax de bal kwijt was. Zakaria Labyad was uit een vrije trap van een meter of 30 dicht bij de openingstreffer, hij knalde de bal op de paal. Maar na een minuut of 20 was het toch raak. Na een goede combinatie van Quincy Promes met Tadic, was het Lassina Traoré die van dichtbij de bal kon binnentikken. Met een 1-0 stand werden de kleedkamers opgezocht en daarna kwam bijna een compleet ander Ajax naar buiten.

Alleen Maarten Stekelenburg mocht blijven staan, verder werd iedereen gewisseld. Zo mocht Antony zijn eerste minuten maken in het Ajax-shirt. De tweede helft was amper begonnen, toen Klaas Jan Huntelaar al de 2-0 maakte, op aangeven van Jurgen Ekkelenkamp. Hij was even later zelf de maker, toen hij een corner van Razvan Marin binnenkort: 3-0. RKC leek moegestreden, het had een stuk minder wissels dan Ajax en niet veel later werd het ook 4-0. Antony maakte zijn eerste doelpunt in het Ajax-shirt. RKC deed een kwartier voor tijd, toen de wedstrijd was ingezakt, toch nog wat terug. Uit een corner viel de 4-1. Maar er vielen nog meer goals. Antony maakte nog zijn tweede van de avond en ook Klaas Jan Huntelaar deed dat. Ajax schakelde om met Noa Lang, die de bal breed legde op Huntelaar. Die jaagde de bal hard en hoog in het doel, waarna de wedstrijd meteen afgelopen was.

Opstelling Ajax eerste helft: Stekelenburg; Mazraoui, Schuurs, Blind, Martinez; Alvarez, Labyad, Gravenberch; Tadic, Traoré, Promes

Opstelling Ajax tweede helft: Stekelenburg; Tagliafico, J. Timber, Rensch, Eiting; Marin, Van de Beek, Ekkelenkamp; Antony, Huntelaar, Lang