Geschreven door Auke Kooreman 01 nov 2020 om 11:11

Na de monsterscore op VVV-Venlo zat iedereen voor de buis gekluisterd voor de volgende historische zege. Een historische zege kwam er niet, maar wel een 5-2 overwinning. Voor Ajax was het zaterdagavond allesbehalve makkelijk, maar het behoudt wel de eerste plaats.

Fortuna begon opmerkelijk goed aan de eerste helft. Kevin Hofland had zijn team defensief opgesteld voor de counter en dat pakte heel goed uit. Ajax mocht zo veel mogelijk de bal hebben als het wilde, maar de thuisploeg kon de muur van Sittard niet zo snel kapot spelen. Vorig week tegen VVV-Venlo lukte dat wel en eindigde het in 0-13, maar dat was zaterdagavond sowieso niet het geval. Fortuna kwam namelijk op een 0-1 voorsprong door George Cox. Ondanks dat het midden heel vol was, coachte Erik ten Hag van de zijlijn dat Ajax door het midden moest voetballen en niet via de zijkanten. De spelers luisterden naar hun trainer en werden gelijk gevaarlijk. Jurgen Eklelenkamp, die eerder in de wedstrijd net over de bal heen schoot, kwam in de 29ste minuut weer in een kansrijke situatie. De aanvallende middenvelder was nog niet heel gelukkig in afronding zaterdagavond, maar geen twee minuten later kreeg Ajax wel een penalty toegekend. Lassane Traoré veroorzaakte dinsdagavond al een penalty en gaf ook de Nederlandse scheidsrechter Simon Mulder geen andere keus. Dusan Tadic begon op de bank dus mocht Davy Klaassen de penalty nemen, die hij uiteindelijk in twee instanties benutte.

Ajax had het duidelijk moeilijk en de irritatie was van de gezichten af te lezen. Die irritaties eindigden uiteindelijk in wat kleine opstootjes onder meer met voormalig Ajax-speler Zian Flemming. Een grote groep spelers liep voor rust al warm. Dat had allemaal te maken met het moeizame spel van Ajax in de eerste helft. Ondanks de moeizame eerste helft, ging Ajax wel de rust in met een voorsprong. Klaassen schoot Ajax op voorsprong.

Ten Hag bracht aan het begin van de tweede helft alleen Quincy Promes. In de tweede helft speelde Ajax beter positiespel en kwamen de mogelijkheden op 3-1. De wedstrijd leek een beetje op een dood spoor te lopen. Brian Brobbey kreeg de taak om Ajax weer naar het juiste spoor te leiden. De 18-jarige spits kreeg zijn eerste kans in Ajax 1.

Brobbey scoorde tijdens zijn debuut en mocht zich toevoegen aan een geweldig lijstje spelers. Het verschil was in de 73ste minuut eindelijk gebracht tot twee goals. De wedstrijd leek gespeeld, maar kort na de 3-1 kreeg Duitse spits Sebastian Polter een enorme kopkans. Andre Onana was scherp en hield de stand op 3-1. David Neres viel tegen Liverpool erg op en was in de tweede helft erg actief. De Braziliaan had na zijn langdurige blessure nog altijd niet gescoord en was tegen Fortuna duidelijk op zoek naar een goal. Een goal werd de buitenspeler niet gegund want Dusan Tadic ging gewoon achter de makkelijk gegeven penalty staan. In de 94ste minuut kreeg Ajax de derde penalty toegekend. Tadic gaf de tweede strafschop in de tweede helft weg aan Promes. De nummer 11 zat de laatste tijd niet in een lekkere vorm en werd zo geholpen aan zijn zelfvertrouwen. Promes benutte de penalty, maar was niet de laatste die zijn naam bevestigde op het scorebord. Cox maakte zijn tweede doelpunt van de avond en zette de eindstand 5-2 op het scorebord.