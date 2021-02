Geschreven door Kevin Ligtvoet 13 feb 2021 om 20:02

Na drie jaar geen punten in Almelo zullen de Ajacieden erg blij zijn met een overwinning bij Heracles, maar het spel was niet best. Ajax had vrij veel moeite met de nummer 10 van de Eredivisie en dat kwam mede door het goede spel van de ploeg van Frank Wormuth. Uiteindelijk gaan de drie punten mee naar Amsterdam door doelpunten van Haller en Klaassen, die zorgen voor een 0-2 eindstand.

Ajax begint erg zwak aan de wedstrijd en Heracles is de betere partij. Na een fout van Tagliafico krijgen ze zelfs na een paar minuten al de eerste 100% kans, maar gelukkig gaat deze naast. Uiteindelijk komen de Amsterdammers na 14 minuten op een 0-1 voorsprong uit een counter. Verder is het een rustige eerste helft, met de grootste kansen in de buurt van Stekelenburg.

Erik ten Hag besluit niet te wisselen in de rust en het spel is, zeker vlak na rust, niet beter dan eerst. Er zijn weinig grote kansen aan beide kanten. Met nog zo’n 25 minuten te gaan is daar de eerste gele kaart voor Ajax: Haller ontvangt de prent van Blom na een harde overtreding. Na 70 minuten verlaat Neres het veld, Antony vervangt hem, en ook Mazraoui moet het veld dan verlaten. Rensch komt erin. Na zijn assist bij de 0-1, scoort Sébastien Haller na 79 minuten de 0-2, waarmee hij het duel beslist. Vijf minuten voor tijd mag Kudus zijn rentree maken na zijn blessure, hij komt voor Klaassen. Ook Tadic mag gaan douchen, Labyad krijgt nog een paar minuten. Na 95 minuten fluit Blom af met een 0-2 stand.

Opstelling Ajax: Stekelenburg; Mazraoui (Rensch, 72′), Timber, Blind; Tagliafico; Álvarez, Klaassen (Kudus, 86′), Gravenberch; Neres (Antony, 71′), Haller, Tadic (Labyad, 86′).