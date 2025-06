'Ajax moet actie ondernemen nu target concreet elders in beeld is'

Ajax houdt de situatie rond Roman Vega nauwlettend in de gaten. De Argentijnse linksback van Argentinos Juniors is al enige tijd in beeld bij de Amsterdammers, maar krijgt nu serieuze concurrentie van het grote River Plate. Volgens journalist Céas Luis Merlo zijn beide clubs geïnteresseerd, waarbij de Argentijnen op dit moment het voortouw lijken te nemen.

De naam van Vega werd begin mei al gelinkt aan Ajax. De 21-jarige verdediger beschikt bij Argentinos Juniors over een contract dat loopt tot eind 2026, maar de kans is reëel dat hij zijn volgende stap eerder zet. River Plate heeft inmiddels een bod uitgebracht van ruim 5,5 miljoen euro, al is nog niet duidelijk of dat voldoende is om de clubleiding te overtuigen van een verkoop.

Ajax heeft op dit moment nog geen officieel bod uitgebracht, maar houdt de ontwikkelingen nauw in de gaten. Zeker nu er vraagtekens staan rond de toekomst van Jorrel Hato, die op de radar staat bij onder meer Arsenal. Bij een vertrek van het jonge toptalent zal er aan de linkerkant van de defensie ruimte ontstaan voor versterking. Of Ajax ook andere opties overweegt voor de linksbackpositie is vooralsnog onbekend.