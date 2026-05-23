'Ajax moet Conference League omarmen': "Cruciaal voor wederopbouw"
Volgens Johan Inan doet Ajax er goed aan om de Conference League niet als een teleurstelling te zien, maar juist als een kans in de wederopbouw van de club. In een analyse in het Algemeen Dagblad stelt hij dat de Amsterdammers de mindere Europese competitie moeten omarmen, zeker gezien de fase waarin de club zich bevindt.
De gedachte dat de Conference League een straf zou zijn, begrijpt Inan wel vanuit supportersoogpunt. "De verleiding om het als een grote straf te beschouwen, is voor fans die de club vrij recent nog zagen schitteren in de Europese koningsklasse groot. Toch staat Ajax na een paar rampjaren waar het staat en zijn er inmiddels ook redenen om het laagste Europese niveau te omarmen", schrijft hij.
Volgens de verslaggever is Europese kwalificatie bovendien essentieel voor de financiële stabiliteit van Ajax. "Allereerst is kwalificatie cruciaal voor de wederopbouw van de club. Ajax begroot op Europa League-niveau. Het gat in de begroting kan bij kwalificatie voor de Conference League en een aardige campagne mogelijk nog beperkt worden."
Ook richting de sportieve plannen binnen de club kan het Europese ticket grote gevolgen hebben, vooral voor technisch leidinggevende Jordi Cruijff. "Staat Ajax zondagavond met lege handen, dan kan technisch baas Jordi Cruijff op de terugweg de eerste doelwitten vast afbellen. Het boetseren van een selectie waarmee hij meteen om de landstitel kan strijden, zoals hij zich ten doel heeft gesteld, is met Europees ticket al een gigantische uitdaging", aldus Inan.
Daarnaast ziet hij ook een mogelijk positief effect op de samenstelling van de selectie. De Conference League zou volgens hem kunnen bijdragen aan een noodzakelijke herstructurering van de spelersgroep. "Het voordeel van de Conference League is ook dat het niet genoeg oplevert om dure spelers aan boord te houden. Cruijff wordt gedwongen om spelers te lozen die veel verdienen en nog veel afschrijvingen vertegenwoordigen. Daardoor ontstaat ruimte voor eigen kweek."
