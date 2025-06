'Ajax moet diep in buidel tasten na glansrol van Moro op EK O21'

Ajax lijkt momenteel de beste papieren te hebben in de strijd om Raúl Moro, maar zal stevig in de buidel moeten tasten om de 22-jarige vleugelaanvaller los te weken bij Real Valladolid. De Spaanse club, recent gedegradeerd uit La Liga, verlangt volgens Mundo Deportivo een transfersom van tussen de tien en vijftien miljoen euro.

Hoewel meerdere clubs interesse tonen in Moro, heeft Ajax volgens De Telegraaf al een persoonlijk akkoord bereikt met de speler. De volgende stap is een deal met Valladolid, dat de waarde van de Spanjaard ziet stijgen door zijn sterke optredens op het EK Onder 21. Tijdens het toernooi werd Moro in alle drie de groepswedstrijden uitgeroepen tot Man van de Wedstrijd. Aanvankelijk begon hij als invaller, maar tegen Italië kreeg hij een basisplaats.

'Zijn inbreng is cruciaal geweest voor het bereiken van de kwartfinales door La Rojita', zo klinkt het. De cijfers onderstrepen zijn vorm: Moro voltooide tot dusverre de meeste dribbels (acht) en is één van de spelers met de meeste assists (2). Volgens Mundo Deportivo proberen meerdere clubs de aanvaller aan te trekken.

Ondanks de toenemende concurrentie zou Ajax nog altijd in poleposition liggen. De Amsterdammers waren in januari ook al dicht bij de komst van Moro, maar grepen toen net mis. De aanvaller zelf sprak eerder lovend over Ajax: "Het aanbod sprak me aan omdat Ajax een club is die in eigen land strijdt om de titel en in de Champions League speelt. Wie wil er nou niet in de Champions League spelen? De Eredivisie is ook erg aantrekkelijk voor jonge spelers."