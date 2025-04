'Ajax moet diep in buidel tasten voor smaakmaker FC Groningen'

Valente maakt dit seizoen indruk bij FC Groningen en heeft daarmee interesse gewekt van andere clubs. De 21-jarige middenvelder werd al in verband gebracht met Ajax en Feyenoord, maar geniet volgens het AD ook interesse van Belgische topclubs. "Langzaam doemen steeds meer clubnamen, waaronder ook de top in België, op als mogelijke nieuwe werkgever van Valente", klinkt het.

De kans is groot dat het jeugdproduct de Trots van het Noorden komende zomer gaat verlaten, als is een langer verblijf niet helemaal uitgesloten. Valente, die nog tot medio 2028 vastligt bij FC Groningen, moet in ieder geval een 'flinke som geld' opleveren.