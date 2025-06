'Ajax moet doorschakelen na transfer-update over gewilde spits'

Sterker nog, de twee Nederlandse teams lijken het af te gaan leggen tegen een aantal Duitse teams. "Hij heeft verschillende aanbiedingen ontvangen uit de Bundesliga. Veel clubs hebben interesse getoond en een transfer lijkt in de pijpleiding te zitten", schrijft journalist Florian Plettenber op X.

"RB Leipzig en VfL Wolfsburg volgen de 23-jarige spits op de voet", schrijft Plettenberg over de clubs die interesse hebben. Of Ajax of PSV concreet is voor de aanvaller wordt niks over gezegd. De uit Albanië afkomstige aanvaller staat tot 2028 onder contract bij Chelsea FC.