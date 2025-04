Ajax moet drietal missen tegen FC Utrecht, één twijfelgeval

Het drietal miste de afgelopen wedstrijden al vanwege blessureleed en is niet niet fit genoeg voor de kraker tegen FC Utrecht zondag. Owen Wijndal is nog een vraagteken. "Dat zullen we moeten bekijken. Hij trainde deze week gedeeltelijk mee. Morgen kijken we of hij helemaal mee kan doen", citeert Voetbal International de Italiaan.

FC Utrecht en Ajax trappen zondagmiddag om 12.15 uur af in de Galgenwaard.