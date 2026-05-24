Ajax moet Europees voetbal halen: "Dat mag en kan geen optie zijn"

Amber
bron: Voetbal International

Ajax staat zondag tegenover FC Utrecht in de finale van de play-offs om een Europees ticket. Volgens Lentin Goodijk wacht de Amsterdammers een bijzonder lastige opdracht, zeker gezien de recente onderlinge resultaten.

De verslaggever van Voetbal International ziet FC Utrecht als serieuze kanshebber. "Favoriet is misschien niet de juiste term, maar als je drie keer op rij van Ajax wint, dan ben je misschien de grootste kanshebber om het voor de vierde keer op rij te doen", aldus Goodijk. Toch denkt hij dat Ajax vertrouwen kan halen uit het optreden van donderdag. "Maar als Ajax zo stabiel speelt als gisteren (donderdag, red.), dan wil ik het nog wel zien. Het wordt nu vooral drie dagen trainen op spelhervattingen voor Ajax."

Volgens Goodijk krijgt Ajax zondag bovendien met een compleet andere speelstijl te maken dan eerder tegen FC Groningen. "Het wordt een totaal andere wedstrijd dan tegen FC Groningen, want FC Groningen ging hoog druk zetten en daar kon Ajax heerlijk onderuit voetballen. FC Utrecht gaat dat natuurlijk niet doen", legt hij uit.

De Utrechtse tactiek ligt volgens hem al grotendeels vast. "Ze weten precies hoe ze Ajax pijn kunnen doen. Dat is een beetje inzakken en dan inzetten op de snelheid van Cathline. Verder is het vanuit spelhervattingen gevaar proberen te stichten. Ajax is dan enorm kwetsbaar."

Toch staat er volgens Goodijk enorm veel druk op Ajax om de finale te winnen. De club kan zich een seizoen zonder Europees voetbal eigenlijk niet permitteren. "Ze hebben zestig jaar geleden voor het laatst op sportieve gronden Europees voetbal misgelopen. Dat mag niet en kan geen optie zijn voor ze", zegt hij.

De gevolgen zouden volgens de Ajax-watcher groot zijn. "Het heeft financiële, maar ook sportieve gevolgen. Dan wordt het echt een heel dramatisch seizoen volgend jaar, waarbij ze elke week moeten wachten op een nieuwe wedstrijd en de concurrentie in Europa actief is."

