'Ajax moet flink de knip trekken; dit bedrag moet Morton kosten'

Ajax zou opnieuw willen winkelen bij het Liverpool FC van Arne Slot. Na doelman Vitezslav Jaros is ook Tyler Morton in beeld bij de Amsterdammers.

Het is echter nog maar de vraag of de winnaar van het EK Onder-21 de overstap naar Ajax gaat maken, want Liverpool FC heeft een flink prijskaartje om de nek van Morton gehangen. De middenvelder wordt door de kampioen van Engeland geschat op zo'n 15 miljoen pond, omgerekend zo'n 17,5 miljoen euro.

Daarnaast zou Ajax ook niet de enige partij met interesse in Morton zijn. Ook het Portugese Braga SC en het Engelse West Ham United zouden in de markt zijn voor de talentvolle middenvelder.