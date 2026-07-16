'Ajax moet geduld hebben, Marcos Leonardo vliegt naar Brazilië'
De komst van Marcos Leonardo naar Ajax is nog niet volledig afgerond. Volgens ESPN ontbreekt alleen de benodigde werkvergunning nog, waardoor de Braziliaanse spits zich eerst in zijn thuisland moet melden om zijn visum te regelen. Zodra dat proces is voltooid, kan de transfer officieel worden afgerond.
Voor spelers van buiten de Europese Unie is het gebruikelijk dat een visum in het land van herkomst wordt aangevraagd. Eerder maakten ook Igor Paixão en Santiago Gimenez, voorafgaand aan hun overstap naar Feyenoord in de zomer van 2022, een reis naar hun vaderland om de benodigde documenten in orde te brengen. Zonder geldige werkvergunning mag een speler niet trainen of wedstrijden spelen.
Volgens ESPN wordt Leonardo zondag terug in Nederland verwacht. De verwachting is dat de 23-jarige aanvaller zich een dag later aansluit bij de selectie van trainer Míchel. Vanaf dat moment kan hij toewerken naar de tweede voorronde van de Conference League, waarin Ajax het opneemt tegen Ferencváros of Vojvodina. Die duels staan gepland voor 23 en 30 juli.
Ajax legt naar verluidt circa negentien miljoen euro neer voor Leonardo, die nog voor drie seizoenen onder contract stond bij Al Hilal. De Saudische club was bereid mee te werken aan een transfer, omdat het maximale aantal buitenlandse spelers al was bereikt. Door het vertrek van Leonardo ontstaat er ruimte om Darwin Núñez weer in te schrijven. De Braziliaan was tijdens zijn periode bij Al Hilal goed voor 48 doelpunten in 82 officiële wedstrijden.
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